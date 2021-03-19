Депутата Киренского района будут судить за применение насилия к полицейским Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» - так звучит статья, по которой ответить перед законом предстоит депутату из Киренского района. Уголовное дело накануне возбудили следователи регионального СК. Сам же инцидент с причинением травм двум полицейским произошел в феврале этого года.

- В конце февраля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Киренский», где вел себя неадекватно, нанес двум сотрудникам полиции телесные повреждения, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Напомним, депутат устроил пьяный дебош в полиции после корпоратива 24 февраля. Мужчину тогда задержали за появление в нетрезвом виде в общественном месте – на улице. После поместили в камеру временного пребывания и составили административный протокол.

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