Депутата Киренского района будут судить за применение насилия к полицейским
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
«Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» - так звучит статья, по которой ответить перед законом предстоит депутату из Киренского района. Уголовное дело накануне возбудили следователи регионального СК. Сам же инцидент с причинением травм двум полицейским произошел в феврале этого года.
- В конце февраля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Киренский», где вел себя неадекватно, нанес двум сотрудникам полиции телесные повреждения, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Напомним, депутат устроил пьяный дебош в полиции после корпоратива 24 февраля. Мужчину тогда задержали за появление в нетрезвом виде в общественном месте – на улице. После поместили в камеру временного пребывания и составили административный протокол.
Читайте также:
Сибиряк, который застрелил из-за долга трех человек и сжег их в гараже, приговорен к 21 году заключения. Один из погибших был другом убийцы (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08