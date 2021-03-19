Из-за ДТП образовалась пробка на Иннокентьевском мосту в Иркутске 19 марта. Фото: Яндекс.Пробки

ДТП практически на съезде с Иннокентьевского моста стало причиной пробки на данной переправе. Как сообщает Яндекс, авария произошла в среднем ряду. Медленно транспорт едет на самом мосту, есть заторы и на подъезде к нему. В общей сложности, движение там затруднено на протяжении порядка трех километров.

В целом дорожная ситуация на дорогах Иркутска оценивается в 4 балла. Протяженные заторы есть у Иркутного и Глазковского мостов. Остальные заторы на городских улицах непротяженные, миновать их автомобилистам не составит труда.

- Пробки в Иркутске обычные для этого времени в пятницу - 4 балла, - отмечает Яндекс. - Ожидается, что в ближайшие 2 часа они останутся на этом же уровне, а с 13 часов начнут расти и к 14 часам достигнут пика в 5 баллов.

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