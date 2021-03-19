184 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 19 марта возросло до 59 662. За последние 24 часа еще 184 человека получили положительные результаты тестов на COVID-19.

- В ковидных госпиталях региона 19 марта лечат 1523 пациента, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

За минувшие сутки вылечились еще 197 сибиряков. Всего с начала пандемии в Приангарье COVID-19 переболели уже 57 361 человек. Увы, победить болезнь удалось не всем. Скончались из-за новой коронавирусной инфекции еще 8 пациентов. Всего число жертв коронавируса возросло до 2028, еще 251 зараженных умер от иных болезней.

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