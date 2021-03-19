За сутки COVID-19 в Иркутске подтвердился у 61 жителя, в Ангарске - у 29 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 19 марта, опубликованная Оперативным штабом Приангарья, сообщает о том, что в лидерах по числу случаев заражения COVID-19 находится Иркутск. В областном центре за сутки о том, что заразился новой коронавирусной инфекцией, узнал 61 житель. На втором место по количеству заражений за 24 часа – Ангарск и 29 заболевших. Всего с начала пандемии в областном центре выявили 20 918 зараженных, в городе нефтехимиков – 5 623.

В список с наибольшим числом заражений в регионе 19 марта попали также Братск и Усть-Илимск. И там, и там +17. В остальных территориях Приангарья нет и 10 новых случаев COVID-19. Всего в Иркутской области за сутки коронавирус нашли у 184 сибиряков. С начала пандемии COVID-19 у нас подтверждался уже 59 662 раза.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 19 марта

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 19 марта. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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