Комики из Бурятии поборются за 5 миллионов рублей в Comedy Баттл

Очередные комики из Бурятии покоряют популярное юмористическое шоу Comedy Баттл. На этот раз за главный приз в 5 миллионов рублей поборется дуэт «ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВ И БАИР ЧОЙБСОНОВ». Напомним, ранее в шоу удачно выступило трио из Улан-Удэ «Чива». Парни с успехом прошли во второй тур.

Что касается Вячеслава и Баира, то они знакомы еще со времен игр в КВН, а сейчас решили продолжить юмористическое дело.

- Для нас появление на сцене Comedy Баттла – это дебют, - признается Баир. – Впечатления отличные. Самое важное было доказать самим себе, что все возможно. А еще перебороть страх большой сцены, камер и света.

Кстати, Баир и Вячеслав не только вместе шутят, но еще и вместе работают. Получится ли у них преодолеть первый тур юмористического шоу, узнаем 19 марта в 23.00.

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