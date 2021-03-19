Братчанина, застрелившего 70-летнего любовника жены, приговорили к 9 годам колонии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Я ухожу от тебя! – после этих слов супруги 59-летний житель Братска не находил себя покоя. Чем больше он думал о развале семьи, тем больше приходил в неистовство.

- Я не понимал, что делаю, - описывал свое состояние муж. – Перенес нервный срыв, просто обезумел…

В один из таких дней, которые мужчина провел, по его слова в постоянной тревоге, он решил выяснить отношения с любовником жены. Захватил с собой … обрез. По его словам, для устрашения.

- Ну что, поговорим! - угрожающим тоном заговорил с заднего сидения автомобиля нежданный пассажир в октябре 2019-го. Он подсел в машину, стоящую рядом с одним из торговых центров. В ней сидели избранник его жены и сама женщина.

- Давай решим миром! – ответил 70-летний любовник.

Обманутый муж, вероятно, не смог совладать с чувствами и направил огнестрел на живот соперника. Прозвучал выстрел. Дальше завязалась потасовка. Супруга пыталась вырвать оружие, у нее это получилось. Ревнивец не хотел успокаиваться, ударил головой лицо уже подстреленного братчанина.

Шум от такого бурного выяснения отношений привлек десятки зевак. Приехала скорая, полицейские. Мужа скрутили сотрудники Росгвардии, пенсионера увезли в больницу. Увы, спасти раненого не смогли. Он умер от большой кровопотери. Началось расследование уголовного дела по статье «Убийство». О своей участи стрелявший узнал накануне. Судебное заседание прошло в Братском городском суде.

- Судом постановлен обвинительный приговор, осужденный признан виновным в совершении умышленного убийства, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба суда.

Также мужчине предстоит выплатить бывшей супруге компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей. Хотя она просила сумму более миллиона, так как в фактических семейных отношениях с погибшим она состояла около 30 лет. Кроме того, признанный виновным в убийстве возместит расходы на похороны в размере 148 300 рублей.

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