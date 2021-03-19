«Вырастим вместе!»: «Слата» запустила новую акцию

Фото ООО «Маяк».

Весеннюю акцию «Вырастим вместе!» запустила с 17 марта торговая сеть «Слата». Совершая покупки в супермаркетах, жители региона получат возможность почувствовать себя садоводами-любителями. За каждые 700 рублей в чеке «Слата» дарит набор для выращивания рассады, в котором есть все необходимое: торфяной стаканчик, земля и семена.

Также в торговой сети можно приобрести за 199 рублей специальный поднос, на котором удобно разместится целая коллекция растений от «Слаты». Кстати, всего в ней 12 видов - огурец, томат, руккола, декоративный подсолнух, колокольчик и другие. Планируется, что за время акции - с 17 марта по 11 мая 2021 года - покупатели получат около 1 млн наборов для рассады. Когда начнется дачный сезон, выращенные на подоконнике растения можно будет пересадить в открытый грунт или продолжить создавать мини-огород у себя дома.

Как отметила руководитель программ лояльности ТС «Слата» Елена Генералова, акция «Вырастим вместе» (6+) - экологическая. Даже в качестве упаковки используются только натуральные материалы - бумага, торф.

- Весна - время начинаний и новой жизни. В этом состоит и концепция акции, которая будет интересна людям абсолютно любого возраста, - сказала руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке www.promo.slata.ru