Новая схема мошенничества появилась в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О новой схеме мошенничества в Иркутской области рассказали в одном из популярных пабликов в соцсетях. Мужчине, который относится к категории детей-сирот и стоит в очереди на жилищный сертификат, позвонили аферисты и предложили помощь в получении субсидии. Встретившись с иркутянином, они стали просить его оформить на них полную доверенность для получения сертификата, якобы для того, чтобы избежать волокиты с бумагами. Сибиряк вовремя распознал мошенническую схему и отказался от такого предложения.

Этот случай уже прокомментировали специалисты. Они попросили сибиряков быть бдительнее. Ведь для постановки на учет для предоставления социальной выплаты нужно обращаться только в социальные органы опеки по месту жительства.

И еще. Каждому жителю региона, которому предоставляют социальную выплату органы опеки присылают уведомление или вручают его лично. В нем указан срок обращения в отдел опеки выплатой, а также ее сумма. А вот администрации сел и поселков соцвыплаты детям-сиротам не выплачивают.

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