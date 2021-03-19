МЧС: сильный ветер и снег ожидаются 20 марта в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном ухудшении погоды в Иркутской области предупреждают спасатели и синоптики. Днем, 20 марта в северных районах Приангарья усилятся порывы западного, юго-западного ветра до 15-20 м/с. Также ожидаются снег и метели.

- Просим воздержаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристские маршруты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья 20 марта, осадков не прогнозируют. Ветер подует 5-10 м/с. Столбик термометра днем покажет +2, +4 градуса.

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