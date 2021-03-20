Погода в Иркутске: 20 марта потеплеет до +4 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 20 марта будет уже совсем весенняя. Воздух прогреется до +2...+4 градусов! Оттепель. Ни снега, ни дождя, облачность - переменная. Правда, слегка испортит картину ветер до 5-10 м/с. Так что, несмотря на плюсовую температуру, рано убирать в шкафы шапки и шарфы, чтобы не простыть.

А как одеваться, выходя из дома в субботу, жителям других городов и районов? Там небесная канцелярия порадует меньше, чем погода в Иркутске на 20 марта.

- Переменная облачность, местами небольшой снег и мокрый снег, в Катангском и Киренском районах - умеренный, - рассказали в Иркутском гидрометцентре. - Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. В северных районах ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура 0...+5 градусов, при облачной погоде -3...-8 градусов.