Иркутский хирург Юрий Козлов спас младенца с тяжелой аномалией пищевода. Фото: drkb_03 в "Инстаграме".

Хирург из Иркутска, руководитель Центра хирургии и реанимации новорожденных Ивано-Матренинской детской больницы Юрий Козлов, профессор с мировым именем, на днях спас от смерти новорожденного малыша в Бурятии.

- Малыш весом 3210 грамм родился 16 марта с атрезией пищевода (отсутствует участок пищевода, он заканчивается слепо, не сообщаясь с желудком), - тяжелой аномалией развития, ведущей при отсутствии коррекции к гибели ребенка в первые дни жизни, - рассказали в "Инстаграме" Детской республиканской клинической больницы Бурятии.

За помощью медики срочно обратились к Юрию Козлову. Они попросили провести сложную операцию малышу на месте. И, несмотря на плотный график работы, хирург без промедления выехал на машине в Улан-Удэ. Операция началась сразу, как только он приехал.

- Выполнена эндохирургическая операция, которая проводится без больших разрезов, через маленькие проколы, путем погружения в плевральную полость, грудную клетку микроскопической камеры и микроскопических элементов, - сообщили в больнице. - Затем хирург с виртуозным мастерством выполнил анастамоз - соединение сегментов пищевода между собой.

Врачи из Бурятии отметили, что это первая подобная операция новорожденного в республике. Прошла она успешно! Сейчас малыш в реанимации, под чутким наблюдением медиков.

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