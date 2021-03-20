Сотрудники ДПС экстренно довезли малыша с травмой головы в больницу в Бурятии. Фото: ГУ МВД по Бурятии.

На днях в Улан-Удэ дорожные полицейские помогли экстренно доставить в больницу 4-летнего мальчика с разбитой головой. Вечером к экипажу ДПС на улице бросился за помощью взволнованный отец малыша. Он рассказал, что сын упал и сильно ударился головой. На дорогах был час-пик, на своем автомобиле он бы вез ребенка к врачам слишком долго.

- Автоинспекторы пересадили папу и малыша в патрульный автомобиль и оперативно доставили их в больницу, - рассказали в ГУ МВД по Бурятии.

Малышу вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас, спустя несколько дней после ЧП, он находится дома. А его родители поблагодарили полицейских Эрдэма Очирова и Владислава Хабитуева за то, что выручили в трудный момент.

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