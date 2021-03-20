Еще четыре ледовые переправы закрыли в Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В Приангарье на днях закрыли еще четыре ледовые переправы.
Две их них - «СНТ «Ветеран» - село Тутура» на реке Лене в Усть-Кутском районе, а также «Поселок Новая Уда» на Братском водохранилище в Усть-Удинском районе - закрыли из-за таяния льда. Выходить на него стало опасно. А еще две технологические переправы на реках Коченга и Кочеяк, тоже в Усть-Удинском районе, больше не действуют, потому что ими пользовались подрядчики - но сейчас все работы они завершили.
- На закрытых переправах установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лед, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. - В регионе продолжают действовать 48 переправ.
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