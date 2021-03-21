Погода в Иркутске 21 марта: почти +10 градусов тепла. Фото: Иван ВИСЛОВ

Настоящее весеннее тепло наконец-то пришло в Иркутск! А ведь еще неделю назад по всей области из-за метели и урагана пришлось отменить проводы зимы и масленичные гуляния. Но, какие-бы сюрпризы ни преподносила погода, весна в Иркутске все равно наступила. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков Иркутского гидрометцентра.

Так, в воскресенье, 21 марта, в Иркутске ожидается переменная облачность и тепло – воздух прогреется до +8…+10 градусов. Ни снега, ни дождя в этот день в областном центре не предвидится. Да и ветер будет дуть не сильный – юго-восточный, 5-10 м/с.

Примерно такая же погода ждет жителей Братска. Правда, там будет несколько холоднее – всего +3…+5 градусов тепла. Но осадков также не предвидится. Ветер будет чуть сильнее – юго-западный, южный 7-12 м/с. Поэтому, выходя на прогулку, братчанам стоит надеть шапки и шарфы.

В целом по Иркутской области в воскресенье, 21 марта, погода будет неустойчивой. В некоторых районах, например, пройдет небольшой снег. Ветер при этом ожидается юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

- Воздух в среднем по всей территории области прогреется до +7…+12 градусов, - уточняют синоптики Иркутского УГМС. – Отрицательная температура сохраняется только на севере региона, в Катангском районе – там 21 марта все еще холодно, -18…-23 градуса, местами в районе потеплеет до -8…-13 градусов.