Число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области перевалило за 60 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области превысило 60 тысяч. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области постепенно идет на спад. С каждым днем фиксируется все меньше новых случаев заражения. Однако в больницах региона все еще остается много больных COVID-19.

Как сообщает региональный оперштаб по коронавирусу, на утро 21 марта в Иркутской области в общей сложности зарегистрировано 60 028 случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено 182 новых заболевших, из них 32 человека были госпитализированы.

Всего в больницах региона от COVID-19 лечится сейчас 1 538 пациентов. При этом 174 человека за сутки уже выздоровели. Всего с начала пандемии от COVID-19 вылечилось 57 746 жителей Иркутской области.

Умерло за сутки от COVID-19 восемь пациентов, еще один пациент с коронавирусом скончался от осложнений, спровоцированных инфекцией. Всего с начала пандемии непосредственно от COVID-19 в Иркутской области умерло 2 034 человека, от болезней, спровоцированных коронавирусом – 254 человека.

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