Руководителя агентства лесного хозяйства осудят за незаконное разрешение рубить лес на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи Бурятии передали в суд уголовное дело на бывшего руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном разрешении на рубку леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Еще более десяти лет назад, в марте 2010 года, агентство лесного хозяйства республики Бурятия сдало в аренду коммерческой фирме участок леса в Бабушкинском лесничестве Кабанского района. Этот участок площадью 20 гектаров находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохраной зоне Байкала. По закону, лес на нем вырубать нельзя, да и другой деятельностью заниматься – тоже.

Однако руководитель агентства, зная о своих противозаконных действиях, в июне 2010 года подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка.

- Проект включал работы по добыче гравия, а также создание складов и промплощадок, - рассказали в СУ СК России по республике Бурятия. – Для этого нужно было вырубить деревья на всей площади участка, что и произошло.

После подписания незаконных документов фирма-арендатор целый год рубила лес на побережье Байкала и добывала гравий. В итоге были уничтожены места обитания животных, местные речки стали разливаться и менять свое направление, деревья начали болеть. Уникальной экосистеме Байкал был причинен серьезный ущерб.

Нарушения спустя несколько лет выявила Восточно-Байкальская межрайонная прокуратура во время проверки. На руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства сразу же завели уголовное дело. Выяснилось, что он действовал незаконно в угоду руководству коммерческого предприятия. Теперь его вину предстоит доказать в суде.