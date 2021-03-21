Сибиряк разгуливал по городу с пакетом наркотиков и оказался в руках полиции

Сибиряк разгуливал по городу с пакетом конопли и оказался в руках полиции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Усолье-Сибирском транспортные полицейские задержали на автобусной остановке молодого человека, который разгуливал с пакетом наркотиков в руках. На усольчанина завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Подозрительного молодого человека полицейские заметили во время оперативно-розыскных мероприятий на остановочном пункте «Зелёный городок». Задержанным оказался 26-летний житель города Усолье-Сибирское. В руках у него был пакет, в котором полицейские по запаху определили наркотик.

- Как позже установили эксперты, масса растительного происхождения была весом почти 380 граммов, - уточнили в пресс-службе транспортной полиции. – Со слов мужчины, наркотик он собрал в поле неподалёку от остановки для собственного употребления.

В отношении задержанного провели проверку, по результатам которой на мужчину завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Наркотики у него изъяты, задержанный арестован.

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