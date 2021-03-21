Сибиряк убил посетителя магазина из «травмата» и девять лет скрывался от следствия. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Улан-Удэ следователи спустя почти девять лет раскрыли убийство молодого человека, в которого несколько раз выстрелил из травматического пистолета неизвестный мужчина. Предполагаемый преступник все это время жил столице Бурятии, избавившись от оружия и своего автомобиля. В поле зрения следователей он попал после длительного сбора различных улик.

- Убийство произошло еще в июне 2012 года, - сообщила пресс-служба СУ СК Росси по Бурятии. – Ночью возле одного из магазинов в центре города поссорились двое молодых людей. Ссора быстро переросла в драку и закончилась трагически.

Во время драки один из молодых людей выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в противника. А потом сел в свой «BMW» и умчался в неизвестном направлении. Раненый оппонент налетчика был доставлен в больницу, но рана его оказалась смертельной.

Первоначально стражи порядка заподозрили в совершении убийства местного криминального авторитета – у него был похожий автомобиль марки «BMW». Однако у подозреваемого оказалось алиби, свою вину на допросе он всячески отрицал, а потом и вовсе скрылся. Полиция объявила беглеца в розыск и параллельно отрабатывала другие версии инцидента.

В результате выяснилось, что к убийству может быть причастен другой улан-удэнец – на момент убийства у него в собственности был такой же «BMW», который скрылся когда-то с места преступления. Сибиряка задержали. На допросе под грузом улик он признал свою вину и рассказал следователям, что пистолет после расправы выбросил в реку, а автомобиль продал в Чите.

- Сейчас в Забайкальском крае устанавливаются новые владельцы машины. Задержанный заключен под стражу, - уточнили в ведомстве.

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