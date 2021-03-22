Погода в Иркутске: 22 марта в городе днем без осадков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 22 марта, по прогнозу синоптиков, будет с переменной облачностью, без осадков. В столице Приангарья сегодня нормальное атмосферное давление – 720 миллиметров ртутного столба.

- Ветер дует переменный со скоростью до 5 м/с, - сообщают специалисты Иркутского Гидрометцентра. – Днем воздух в областном центре прогреется до +7..+9 градусов.

Кстати, это не самые максимальные температурные показатели для 22 марта. Как сообщает статистика метеонаблюдений за 54 года от Яндекса, самым теплым этот день был в 2014 году. Тогда столбики уличных термометров показали +11. А вот самое холодное 22 марта прошло в 1976-ом, тогда приморозило до -26.

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