Цветочный магазин загорелся в торговом центре в микрорайоне Первомайский Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупный пожар разгорелся в пристрое торгового центра в микрорайоне Первомайский. Огонь распространился на площадь уже в 120 квадратных метров. Пламя в цветочном магазине вспыхнуло, как внутри помещения, так и поднялось на кровлю здания. Сообщение о нем поступило в 08.57.

- К месту выехали пожарные на 11 спецмашинах, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – В тушении принимают участие 42 специалиста.

Пострадавших, по данным сотрудников регионального МЧС, в пожаре – нет.

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