24 ДТП произошло за неделю в Иркутской области, погибли 5 человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области за минувшую неделю произошло 24 ДТП. Травмы различной степени тяжести в них получили 30 человек, еще пятеро погибли. Такую печальную статистику приводит сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области. Как отмечают инспекторы, пять аварий произошло по вине пьяных водителей.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение проезда пешеходного перехода - 5, несоблюдение очередности проезда - 5, несоответствие скорости конкретным условиям движения - 4, выезд на полосу встречного движения - 4, нарушение правил расположения ТС на проезжей части – 1, - сообщают в областном ГИБДД.

Что касается Иркутска и Иркутского района за неделю там произошло 13 ДТП. Как рассказали в ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» погибших в областном центре - нет, травмированы 14 взрослых и 4 ребенка. Было 5 столкновений транспорта, 4 наезда на пешеходов, два наезда на стоящие автомобили, два пассажира упали в транспорте.

Читайте также:

Водитель "Тойоты" насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Братске (подробности)

Число жертв ДТП с микроавтобусом и иномаркой в Заларинском районе выросло до трех. В больнице умерли два пассажира "Тойоты Хайс" (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08