Полицейские проверят, как водители пропускают пешеходов в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной рейд проведут на этой неделе иркутские инспекторы ГИБДД. С 23 по 24 марта полицейские будут проверять на дорогах города, как автомобилисты пропускают пешеходов. Операция называется «Внимание, пешеход!».

По грустной статистике дорожных полицейских, на дорогах Приангарья под колесами автомобилей погибло 13 пешеходов. Еще 142 получили травмы, из них 38 детей.

- Напоминаем, что за отказ уступить дорогу пешеходам, водителю грозит штраф до 2500 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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