Карета скорой помощи попала в ДТП на улице Баррикад в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП днем, 22 марта в Иркутске. Все произошло в 12.30 на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковская в предместье Рабочее. Газель с включенными мигалками ехала по Баррикад. На самом перекрестке наперерез ей выехала Сузуки, которая направлялась в сторону улицы Напольной. Затормозить водитель неотложки не успел. Также скорая задела Лексус.
- Медицинская помощь понадобилась только водителю Сузуки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Больше никто не пострадал.
Сейчас полицейские устанавливают виновника ДТП.
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