Карета скорой помощи попала в ДТП на улице Баррикад в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП днем, 22 марта в Иркутске. Все произошло в 12.30 на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковская в предместье Рабочее. Газель с включенными мигалками ехала по Баррикад. На самом перекрестке наперерез ей выехала Сузуки, которая направлялась в сторону улицы Напольной. Затормозить водитель неотложки не успел. Также скорая задела Лексус.

- Медицинская помощь понадобилась только водителю Сузуки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Больше никто не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают виновника ДТП.

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