Троллейбус протаранил дорожное ограждение на улице Байкальская в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Серьезная авария произошла утром, 22 марта на улице Байкальская в Иркутске. В районе остановки Цимлянская, водитель троллейбуса №8, чтобы уйти от столкновения с автомобилем, врезался в дорожное ограждение, установленное вдоль улицы Байкальской. К счастью, ни водитель, ни его пассажиры, находящиеся в салоне, не пострадали.

- По факту ДТП начата проверка о соблюдении правил пассажирских перевозок, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Напомним, днем 22 марта в Иркутске в аварию попала и карета скорой помощи. се произошло в 12.30 на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковская в предместье Рабочее. Газель с включенными мигалками ехала по Баррикад. На самом перекрестке наперерез ей выехала Сузуки, которая направлялась в сторону улицы Напольной. Затормозить водитель неотложки не успел. Также скорая задела Лексус. (Подробности)