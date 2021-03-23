Погода в Иркутске: 23 марта в городе до +8 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 23 марта, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, будет без существенных осадков. На небе – переменная облачность, ветер дует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с.

- Днем воздух в областном центре прогреется до +6…+8 градусов, - отмечают метеорологи.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья нормальное – 723 миллиметра ртутного столба.

Что касается погоды в Иркутской области 23 марта, то местами в регионе сегодня пойдет снег. Осадки ожидаются в Киренском, Усть-Кутском районах, на северо-востоке Приангарья. По области столбики термометров покажут +5…+10. В низинах до -5. На севере – в Катангском районе все еще минус, там 23 числа -4…-9, а где-то даже до -18.

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