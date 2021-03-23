Прокуратура начала проверку после ДТП с каретой скорой помощи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карета скорой помощи попала в ДТП на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковская. Водитель неотложки двигался по Баррикад с включенными проблесковыми маячками. На перекрестке ей наперерез выехал автомобиль Сузуки. Газель не успела затормозить, произошло столкновение. Также скорая задела Лексус.

В обстоятельствах этого ДТП разбираются полицейские. Пострадал в аварии автомобилист за рулем Сузуки. Прокуратура Иркутской области начала свою проверку, специалисты выяснять как каждый из участников аварии соблюдал правила безопасности дорожного движения .

- По результатам, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также:

Посетители музея приметили на выставке кокошник за 2,5 миллиона рублей и украли его. Миллионерами сообщники так и не стали, а теперь вместе отправятся в колонию на длительный срок (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08