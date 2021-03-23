10 автомобилей провалились под лед Байкала в 2021 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На водоемах Иркутской области продолжаются рейды по выявлению нарушителей, выезжающих на замерзшую поверхность озер, рек, водохранилищ вне ледовых переправ. Стоит отметить, что только с начала этого года под лед на Байкале ушло 10 автомобилей. В результате таких нарушений погибли два человека, еще один числится пропавшим.

- Всего к ответственности за выезд на лед вне переправ были привлечены более 300 водителей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Этой зимой обстановка на водоемах было напряженной, то январское потепление, то землетрясения, происходящие в регионе. Как отмечают специалисты, количество трагических случаев удалось избежать благодаря профилактике – рейдам, беседам, отменой мероприятий на льду.

Также инспекторы ГИМС проводили и беседы с многодетными родителями и неблагополучными семьями о недопущении безнадзорного нахождения на водоемах детей, классные часы в школах. За зиму только 20 родителей привлечены к ответственности за данное нарушение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08