Еще у 175 жителей Иркутской области подтвердился COVID-19
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 23 марта увеличилось еще на 175. Именно у стольких жителей региона за сутки подтвердился COVID-19. С начала пандемии в Приангарье новую коронавирусную инфекцию выявляли 60 384 раза.
- В ковидных госпиталях 23 марта лечат 1549 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу региона.
За сутки болезнь победил еще 261 человек, всего переболели уже 58 048 подхвативших заразу. Увы, сделать это смогли не все. Специалисты сообщают о кончине еще 8 пациентов. С начала распространение COVID-19 от него умерли уже 2058 зараженных, еще 255 с таким же диагнозом сгубили иные болезни.
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