Аферист в Ангарске обещал за деньги трудоустроить на крупное предприятие
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Полицейские Иркутской области просят откликнуться всех, кто пострадал от действий 28-летнего ангарчанина, обещавшего трудоустроить на крупное предприятие в обмен за вознаграждение. О случаях мошенничества полицейским стало известно после заявлений от двух человек. Возможно, их было больше.
- Мужчина находил граждан, искавших возможность устроиться на высокооплачиваемую работу, и, ссылаясь на свои знакомства, предлагал им посодействовать в трудоустройстве за предоплату, сумма которой начиналась от нескольких десятков тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Кроме того, тем, у кого не было нужного высшего образования, мужчина обещал помочь поступить и в вуз. Опять-таки за определенную плату. Получив деньги, переставал выходить с «клиентами» на связь.
- Деньги присваивал себе, - отвечал он на допросе.
Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Мошенничество».
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