Занятия для школьников «Тайны микромира» проводят в Ботаническом саду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Для школьников в марте и апреле сотрудники иркутского Ботанического сада по субботам и воскресеньям проводят цикл занятий «Тайны микромира». Так, 27 марта ученые приоткроют занавес в микромир грибов, 28-го – растений в целом.

В апреле учащиеся смогут узнать о насекомых-соседях и вредителях, о мире в капле воды и всевозможных паучках и остальных членистоногих. Занятия построены так, чтобы школьникам было интересно, и они не уставали, поэтому продолжительность их всего 40 минут.

В Ботаническом саду Иркутска находится крупнейшая в Восточной Сибири коллекция растений. Почти 5 000 видов и сортов, в том числе редкие и исчезающие виды, внесенные в Красную книгу Иркутской области и России. Более 30 гектаров тропических, субтропических растений, Японский, Корейский сад, лекарственные травы и другие представители флоры. Кроме посещения экскурсий и занятий, есть возможность и самостоятельных прогулок по оранжереям.

Как попасть в Ботанический сад:

Ботанический сад ИГУ, ул. Кольцова, 93

Вторник-воскресенье, с10.00 до 18.00, выходной – пн

Цена билета: 50-200 руб., на цикл "Тайны микромира" - 200 руб.