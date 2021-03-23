Выставка «Цветов изысканный мотив» открыта в Галерее сибирского искусства. Фото: фрагмент картины Анатолия Костовского. Предоставлено Иркутским художественным музеем

Более 30 картин, предметов декоративного искусства, главным украшением которых являются цветы - такую выставку собрали к приходу весны в филиале Иркутского худмузея – Галерее сибирского искусства – из фондов.

- Цветочные мотивы встречаются в разных жанрах живописи — натюрморте, пейзаже, портрете. Эта, без преувеличения, вечная тема нашла свое отражение, как в произведениях классиков иркутской школы, так и в творчестве современных художников, - отмечают музейщики.

На примере представленных произведений можно проследить, как эта тема трансформировалась с течением времени, какие техники использовали сибирские мэтры, чтобы показать красоту. Кроме того, цветы в экспозиции нарисованы и в разных стилях – реализм, символизм, импрессионизм.

Выставка "Цветов изысканный мотив" в Галерее сибирского искусства: как попасть

Адрес: ул. Карла Маркса, 23

До 4 апреля, вт-вс с 10.00 до 18.00

Цена билета: 50-150 руб.

Запись по тел. (3952) 33-43-89