Работники культуры Иркутской области получили премии губернатора

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Премия губернатора Иркутской области работникам государственных и муниципальных учреждений культуры региона была учреждена в 2011 году, но не выплачивалась с 2013- го. Сейчас эта мера поддержки возобновлена, и первыми лауреатами стали 50 человек – сотрудники музеев и библиотек, культурно-досуговых учреждений, театрально-концертных организаций, педагоги музыкальных и художественных школ из Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхово, Саянска, Усть-Илимска, Осинского, Эхирит-Булагатского, Тулунского, Баяндаевского, Ольхонского, Слюдянского, Чунского и других городов и районов Приангарья. Каждый получил по 100 тысяч рублей.

- Поощрять труд работников культуры необходимо, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, поздравляя лауреатов. - Представители этой сферы являются проводниками в мир искусства, знаний и традиций. Прививают любовь к музыке, живописи, литературе нашим детям.

Глава Приангарья также отметил, что эта премия лишь одна из мер поддержки работников сферы культуры в нашем регионе.

Награда вручается за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Иркутской области.