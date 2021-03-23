“Северный прорыв”: как живут территории Иркутской области.
“Северный прорыв”.
Как живёт север Иркутской области?
Как отразилась эпидемия на производствах севера области?
Точки роста. Всё ли идёт по плану?
Транспортная инфраструктура и её развитие.
В студии радиостанции “Комсомольская правда”:
Николай Труфанов - председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области
Яков Макаров - мэр Усть-Илимского района
Сергей Швецов - Мэр Казачинско — Ленского района
Кирилл Свистелин - мэр Киренского района
Юлия Гордина - руководитель ОКГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»
Слушайте специальный выпуск “Темы дня на радио “Комсомольская правда” 24 марта в 8.00.
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