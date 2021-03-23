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Общество23 марта 2021 13:43

“Северный прорыв”: как живут территории Иркутской области

Как на их развитии отразилась пандемия, какие есть точки роста. Обсудим в студии радио "Комсомольская правда - Иркутск 24 марта в 18.00
Источник:kp.ru
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“Северный прорыв”: как живут территории Иркутской области.

“Северный прорыв”.

Как живёт север Иркутской области?

Как отразилась эпидемия на производствах севера области?

Точки роста. Всё ли идёт по плану?

Транспортная инфраструктура и её развитие.

В студии радиостанции “Комсомольская правда”:

Николай Труфанов - председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области

Яков Макаров - мэр Усть-Илимского района

Сергей Швецов - Мэр Казачинско — Ленского района

Кирилл Свистелин - мэр Киренского района

Юлия Гордина - руководитель ОКГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

Слушайте специальный выпуск “Темы дня на радио “Комсомольская правда” 24 марта в 8.00.

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