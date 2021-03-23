Иркутский пенсионер отсудил у работодателя 380 тысяч рублей за незаконное увольнение Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дистанционную работу 65-летнего жителя Иркутска перевели еще в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Мужчина спокойно выполнял свои должностные обязанности дома. Но когда приказ об «удаленке» отменили, в один из дней руководство поставило ему прогул. Несмотря на то, что в тот день пенсионер работал дистанционно. После этого мужчину уволили.

Лишившись работы, иркутянин решил добиваться своих прав и подал в суд. И не зря. На днях по его делу вынесли отличное для него решение.

- Свердловский районный суд, согласился с заключением прокурора, признав приказ об увольнении мужчины незаконным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Работника не только восстановили на работе, ему еще присудили компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред в 380 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске 21-летний парень ушел за водой на берег Ангары и пропал без вести (Подробности)