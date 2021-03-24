Погода в Иркутске: 24 марта ветер до 8 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 24 марта ожидается без существенных осадков. Облачность будет переменчивой, а ветер северо-западным. Скорость потоков воздуха, по прогнозам синоптиков, составит 3-8 м\с.

- Днем в Иркутске воздух прогреется до +7…+9, сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Кстати, как сообщает Яндекс, сегодня для 24 марта самое низкое атмосферное давление за 54 года – 721 миллиметр ртутного столба, однако, для данного времени года это нормальные цифры.

Что касается погоды по области: местами пройдет снег и мокрый снег, порывы ветра могут достигать 13 м/с. Днем в Приангарье +4…+9, в низинах до -6. На севере Катангского района по-прежнему холодней всего, там 24 числа до -10.

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