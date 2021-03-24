МВД: оставленные на берегу Ангары вещи принадлежат 32-летнему жителю Шелехова

МВД: оставленные на берегу Ангары вещи, возможно, принадлежат 32-летнему жителю Шелехова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Это вещи моего мужа, - обратилась в полицию жительница Шелеховского района после того, как увидела сообщения, что полицейские ищут владельца оставленных на берегу вещей – светло-серого пуховика, болотное трико, черных ботинок 43 размера и серой футболки.

Об их нахождении на берегу и отсутствии поблизости людей в отделение полиции сообщили очевидцы. После обращения женщины на одной из близлежащих к Академическому мосту улиц действительно была найдена машина 32-летнего жителя Шелехова с документами и его мобильным телефоном.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мер по его розыску, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейские обследуют местность и устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

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