Первый международный рейс вылетел из Иркутска после годового перерыва Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне 239 человек вылетели на самолете из аэропорта Иркутска в Турцию. Рейс в Анталью стал первым международным после перерыва длиною больше года. Напомним, авиасообщения были прекращены в октябре 2019 года из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Иркутск», что для того, чтобы иркутяне могли попасть на самолете в Турцию, у пассажира обязательно должен быть отрицательный ПЦР-тест на SARS-CoV-2, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Пока рейсы выполняет только одна авиакомпания, в конце апреля к ней присоединятся борта еще двух авиационных компаний.

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