Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области ниже эпидемического порога на 27% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 16 марта заболеваемость ОРВИ в Приангарье была ниже уровня эпидемии на 42%, по данным предоставленным Роспотребнадзором Иркутской области накануне, этот показатель уже 27%. За неделю заболели 20 237 сибиряков, в том числе 14 358 детей.

- Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения, - отмечают специалисты.

Что касается Иркутска, то в областном центре «простудились» 7818 горожан, из них 5466 – несовершеннолетние. Неделей ранее эти цифры были такие – 6780 и 4739, соответственно.

Сотрудники Роспотребнадзора также сообщают, что на протяжение всего сезона ОРВИ пока не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом.

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