Профилактические отжиги начались в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Профилактические отжиги проводятся весной каждого года в Иркутской области для того, чтобы создать защитные полосы, сдерживающие распространения пожаров, предотвращающие переход огня от палов сухой травы на жилые дома. Первые выжигания накануне прошли в Слюдянском районе на площади 6.5 гектаров. Сегодня в планах обработать еще 13 гектаров. Отжиги в других районах Приангарья проведут до начала в регионе особого противопожарного режима.

- Они проводятся в местах, где на протяжении нескольких лет регистрировались пожары, распространявшиеся на большие площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Все работы выполняются в весенний период, когда почва еще напитана влагой, с учетом погодных условий - в безветренную погоду.

Как отмечают специалисты, мера эта вынужденная, но доказавшая свою эффективность.

Читайте также:

Тяжелый шкаф рухнул на маленькую девочку в торговом центре Иркутска. Родители ребенка в полицию о ЧП не сообщали (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08