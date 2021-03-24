178 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. За минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 пришли еще 178 жителям. Таким образом, число подтвержденных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией возросло до 60 562.

Конечно, большинство из них уже выздоровели. За последние 24 часа с болезнью справились 213 человек, с начала пандемии медики вылечили уже 58 261 подхватившего COVID-19.

- В ковидных госпиталях 24 марта остаются 1520 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Продолжаются в регионе и летальные исходы течения COVID-19. За сутки от коронавируса скончались еще 7 человек. С тех пор, как в Приангарье появился первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией, от нее умерли уже 2065 человек. Еще 255 зараженных были больны также иными заболеваниями, которые и стали причиной их кончины.

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