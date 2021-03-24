В Усадьбе Сукачева иркутян научат писать картины гуашью и акварелью. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем

В Усадьбе Сукачева продолжается серия мастер-классов в рамках программы «Семейный выходной». 27 марта педагог Екатерина Щербакова научит иркутян любого возраста рисовать гуашью. Под ее чутким руководством участники мастер-класса смогут создать своими силами картину «Весенние цветы».

- Занятия по гуашевой живописи универсальны и подойдут, и детям и взрослым. Шаг за шагом с мастером создадите своё небольшое произведение, даже если ни когда не рисовали, - уверены организаторы.

А в воскресенье, 28 числа, художница Ольга Вахрушева готова поделиться своим умением рисовать рябину. Занятие получило название «Рябинка». Только создавать шедевр гости Усадьбы будут уже не гуашью, а акварелью. Так, за одни выходные можно будет освоить азы работы в двух живописных техниках.

Мастер-классы в Усадьбе Сукачева: как попасть

Усадьба В.П. Сукачева, ул. Декабрьских Событий, 112

27 марта в 13.00, 28 марта в 14.00

Справки и запись по тел.: 8 (3952) 53-12-24