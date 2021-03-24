В Качуге построят новую поликлинику

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Качугский район обсудил с представителями администрации муниципалитета и руководством районной больницы строительство в территории новой поликлиники, так как действующая находится в зданиях, частично построенных около 100 лет назад.

Напомним, что этот вопрос поднимался во время первого визита главы региона в Качуг в июле 2020 года. Сейчас он сдвинулся с мертвой точки. Как сообщил губернатор, поликлинику на 200 посещений в смену начнут строить в 2022 году. Стоимость работ предварительно оценивается в порядка 600 млн рублей. Средства предусмотрены в федеральном и областном бюджетах.

Новое учреждение объединит пять подразделений больницы, в настоящее время расположенных в разных помещениях. Согласно проекту, в четырехэтажном здании разместятся взрослая и детская поликлиники, рентген-служба, скорая помощь, лаборатория, административные кабинеты.

Игорь Кобзев подчеркнул, что руководству района необходимо уделить особое внимание подбору кадров для нового медучреждения, так как сейчас в территории ощущается острая нехватка врачей.

- Нужно создавать такие условия, чтобы выпускники медицинских вузов хотели здесь работать. Прежде всего, конечно, речь идет о предоставлении жилья. Также для мотивации врачей необходимо использовать такой инструмент, как социальные контракты, - сказал губернатор.