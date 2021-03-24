Полицейские просят опознать подозреваемого в преступлении в Шелехове Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники уголовного розыска просят помочь опознать подозреваемого в преступлении. Мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения.

- Если вы узнали подозреваемого, позвоните в отдел МВД России по Шелеховскому району, - просят сотрудники МВД России по Иркутской области.

О том, в каком именно преступлении подозревают данного сибиряка, полицейские не сообщают.

Если узнали мужчину, позвоните в полицию. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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