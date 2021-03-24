Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Иркутск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Иркутск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье24 марта 2021 8:18

Детский хирург Юрий Козлов стал главврачом иркутской областной детской больницы

Его уже представили коллективу лечебного учреждения
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Детский хирург Юрий Козлов стал главврачом иркутской областной детской больницы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Знаменитый своими уникальными операциями детский врач, руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Юрий Козлов получил новое назначение. Он стал руководителем другой детской больницы региона - областной. С его приходом у коллектива лечебного учреждения связаны очень большие ожидания. Сам же доктор сказал, что никогда не бросит практическую хирургию.

- Областная детская больница имеет длинную и прекрасную историю, - сказал сам Юрий Козлов. - Мы постараемся продолжить эти традиции и насытить ее новыми событиями – сделать здесь один из лучших детских госпиталей в нашей стране. У нас для этого все есть. Надеемся, что госпиталь, в который я захожу, будет опорным для всей Сибири и Дальнего Востока. Как и раньше, я буду оперировать, потому что это моя настоящая жизнь. И будем создавать здесь настоящую империю детской хирургии

Юрий Козлов закончил педиатрический факультет Иркутского медуниверситета. Вся его профессиональная биография связана с родным регионом. Почти тридцать лет он отдал работе хирурга в городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице. За это время доктор провел тысячи уникальных операций и спас жизни тысячам младенцев. В 2010 году Юрий Козлов признан лучшим детским хирургом страны. Знаменитый доктор - член Российской Ассоциации детских хирургов (РАДХ), Европейской Ассоциации детских хирургов (EUPSA), Тихоокеанской ассоциации детских хирургов (PAPS) и Международной педиатрической эндохирургической ассоциации (IPEG). В прошлом году он получил звание Почетного гражданина Иркутской области.

Пандемия и связанные с ней ограничения не остановили талантливого доктора. В июне 2020 года Юрий Козлов провел операцию в режиме-онлайн и спас жизнь 4-месячному малышу (Подробности) «Комсомолка» рассказывала и о еще одной уникальную операцию. Прямо в утробе матери он вместе с коллегами провел коррекцию спинномозговой грыжи еще неродившейся девочки. Спустя два месяца малышка появилась на свет вполне здоровым ребенком (Подробности).

Новости медицины и здоровья Иркутска, Иркутской области и Бурятии