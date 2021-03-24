Детский хирург Юрий Козлов стал главврачом иркутской областной детской больницы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Знаменитый своими уникальными операциями детский врач, руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Юрий Козлов получил новое назначение. Он стал руководителем другой детской больницы региона - областной. С его приходом у коллектива лечебного учреждения связаны очень большие ожидания. Сам же доктор сказал, что никогда не бросит практическую хирургию.

- Областная детская больница имеет длинную и прекрасную историю, - сказал сам Юрий Козлов. - Мы постараемся продолжить эти традиции и насытить ее новыми событиями – сделать здесь один из лучших детских госпиталей в нашей стране. У нас для этого все есть. Надеемся, что госпиталь, в который я захожу, будет опорным для всей Сибири и Дальнего Востока. Как и раньше, я буду оперировать, потому что это моя настоящая жизнь. И будем создавать здесь настоящую империю детской хирургии

Юрий Козлов закончил педиатрический факультет Иркутского медуниверситета. Вся его профессиональная биография связана с родным регионом. Почти тридцать лет он отдал работе хирурга в городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице. За это время доктор провел тысячи уникальных операций и спас жизни тысячам младенцев. В 2010 году Юрий Козлов признан лучшим детским хирургом страны. Знаменитый доктор - член Российской Ассоциации детских хирургов (РАДХ), Европейской Ассоциации детских хирургов (EUPSA), Тихоокеанской ассоциации детских хирургов (PAPS) и Международной педиатрической эндохирургической ассоциации (IPEG). В прошлом году он получил звание Почетного гражданина Иркутской области.

Пандемия и связанные с ней ограничения не остановили талантливого доктора. В июне 2020 года Юрий Козлов провел операцию в режиме-онлайн и спас жизнь 4-месячному малышу (Подробности) «Комсомолка» рассказывала и о еще одной уникальную операцию. Прямо в утробе матери он вместе с коллегами провел коррекцию спинномозговой грыжи еще неродившейся девочки. Спустя два месяца малышка появилась на свет вполне здоровым ребенком (Подробности).