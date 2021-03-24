Отец троих детей из Тулуна влез в кредиты и отдал мошенникам полмиллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стал 41-летний отец троих детей из Тулунского района. Обманули его по классической схеме. Позвонив ему на телефон, преступники представились сотрудниками службы безопасности банка. Лжебанкиры сообщили, что на его имя якобы кто-то пытается оформить кредит. Для «отмены операции» мужчину попросили назвать номер карты и код подтверждения, который придет ему в смс-сообщении.

Сибиряк поверил и сделал все по инструкции. На следующий день он поехал из своего села в райцентр и разными суммами перевел на номера счетов и телефонов, названные обманщиками «резервными» и «безопасными», более 500 тысяч рублей.

- Начата проверка по статье «Кража с банковского счета», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз предупреждают жителей региона о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками службы безопасности банка, а также полицейскими.

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