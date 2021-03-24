Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 марта 2021 12:20

Переправа на Ольхон на Байкале закрывается 26 марта

До этого времени всем туристам необходимо успеть вернуться на материк
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Переправа на Ольхон на Байкале закрывается 26 марта.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

26 марта переправа на остров Ольхон будет официально закрыта. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области. Поэтому, предупреждают спасатели, всем, кто сейчас находится на острове, но не планирует там оставаться, надо успеть выехать за оставшиеся два дня.

-Уже сейчас, 24 марта,почти на всей переправе на Ольхон на льду стоит талая вода, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Лед быстро напитывается водой и меняет свою структуру. К тому же его подмывают подводные течения. Сейчас толщина льда составляет примерно 50 сантиметров. Всего несколько дней назад его толщина составляла 65 сантиметров.

Уже в эту пятницу, 26 марта, переправа будет обследована и более чем наверняка будет принято решение о ее закрытии. Весенний лед тонок и продолжать пользоваться ледовой дорогой сейчас нельзя.

ЧП