Переправа на Ольхон на Байкале закрывается 26 марта. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

26 марта переправа на остров Ольхон будет официально закрыта. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области. Поэтому, предупреждают спасатели, всем, кто сейчас находится на острове, но не планирует там оставаться, надо успеть выехать за оставшиеся два дня.

-Уже сейчас, 24 марта,почти на всей переправе на Ольхон на льду стоит талая вода, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Лед быстро напитывается водой и меняет свою структуру. К тому же его подмывают подводные течения. Сейчас толщина льда составляет примерно 50 сантиметров. Всего несколько дней назад его толщина составляла 65 сантиметров.

Уже в эту пятницу, 26 марта, переправа будет обследована и более чем наверняка будет принято решение о ее закрытии. Весенний лед тонок и продолжать пользоваться ледовой дорогой сейчас нельзя.