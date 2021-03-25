Жители Иркутской области проголосуют за комфортную среду

Голосование за проекты благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и охватит всю страну. Жители Иркутской области смогут выбрать, какими они хотят видеть свои дворы, а также места массового отдыха – парки и скверы, пройдя по ссылке https://38.gorodsreda.ru.

Консультировать население по проектам будут волонтеры. В Иркутской области уже зарегистрировано 450 добровольцев, готовых продвигать идеи благоустройства и помогать в процессе голосования. Они будут рассказывать горожанам о проектах формирования городской среды, вынесенных на обсуждение, и предлагать тут же отдать свой голос, воспользовавшись облегченной версией платформы.

- Выбор жителей поможет органам власти понять, что необходимо делать, прежде всего, для повышения качества городской среды и качества жизни людей, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий, которые благоустроят в следующем году.

Напомним, что проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года. Благодаря ему множество территорий в разных городах и поселениях России получили новую жизнь.