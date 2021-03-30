Погода в Иркутске: 30 марта пойдет мокрый снег
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Погода в Иркутске 30 марта ожидается с переменной облачностью, днем осадков синоптики не прогнозируют, а вот к вечеру в городе вполне может пойти мокрый снег.
Ветер сегодня утром дует юго-восточный, днем воздушные потоки придут с северо-запада. Скорость их 6-11 м/с.
- Днем в областном центре воздух прогреется до +7…+9 градусов, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.
По данным Яндекса, в Иркутске атмосферное давление 30 марта в норме – составляет 718 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды в регионе, то в Приангарье ждут умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Порывы ветра в западных, северо-западных районах местами могут достигать 15-18 м/с, в остальное время ветер дует со скоростью 5-10 м/с. Столбики уличных термометров покажут +6…+11, если небо затянут облака выше +2 не будет.
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