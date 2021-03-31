Большинство найденных поддельных купюр в Иркутской области было номиналом в 5000 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала 2021 года в Иркутской области полицейскими из оборота изъято более 50 фальшивых купюр. Большинство из них – номиналом в 5000 рублей.

- Будь осторожны при обращении с наличными пятитысячными купюрами, - предупреждает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Фальшивомонетчики чаще всего выбирают для подделки банкноты именно такого достоинства.

Таких только в этом году изъяли уже 49 штук, кроме них, попадались несколько поддельных 1000 рублей, одна двухсотрублевая купюра и две подделки 100 американских долларов, а также одна 5-рублевая монета. Полицейские также отмечают, что большинство фальшивок находят в Иркутске. Как правило, их пытаются сбыть работникам магазинов, сотрудникам АЗС, таксистам, малому бизнесу.

- Если вам в руки попала фальшивая банкнота, следует незамедлительно обратиться в полицию и ни в коем случае не пытаться от нее избавиться, - предостерегают сотрудники регионального МВД.

Это может быть расценено как попытка сбыта поддельных купюр. Наказание за изготовление и сбыт одно - лишение свободы на срок от двух до пятнадцати лет. Так, что если у вас в руках оказалась сомнительная банкнота – звоните в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08