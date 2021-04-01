Игорь Кобзев: Иркутску необходим новый аэропорт

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Росавиации Александр Нерадько обсудили будущее иркутского аэропорта.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта сообщил, что строительство нового авиаузла может быть включено в перечень проектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых к реализации в 2025-2030 годах. По оценкам экспертов, на новые взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов, очистные сооружения потребуется 53 млрд рублей. В соответствии с Указом Президента России, в рамках строительства аэропортового комплекса на условиях государственно-частного партнерства необходимо привлечь не менее 20 млрд рублей инвестиций. Также необходимы средства на коммуникации, строительство дорог.

- Аэропорт необходимо выносить за пределы города. А вот куда именно - нужно определиться. Важно взвесить все "за" и "против", - отметил Игорь Кобзев. - Знаю, в регионе об этом говорят уже не один год. Но конкретики нет. Александр Нерадько поддержал Иркутскую область в решении этого вопроса. Он готов на федеральном уровне продвигать реализацию президентского указа.

Губернатор сообщил, что анализом потенциальных площадок для строительства аэропорта и получением предварительных согласований ведомств и организаций займется консультант международного уровня, который будет работать на контрактной основе.

- Иркутску необходим новый аэропорт. Это очень важный инфраструктурный проект, который даст стимул развитию экономики региона. Ранее рассматриваемые площадки строительства авиаузла не были согласованы федеральными министерствами. Мы приняли решение пригласить консультанта, который поможет продвинуться в этом вопросе, - пояснил Игорь Кобзев.